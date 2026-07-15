Roma | aggredisce proprietario negozio e colpisce al volto agente arrestato 45enne ad Anzio

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia ad Anzio, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il proprietario di un negozio e aver colpito al volto un agente intervenuto. L’uomo, di nazionalità pachistana, è stato fermato nel corso di un episodio che ha coinvolto violenza sia contro il negoziante che contro le forze dell’ordine. La polizia ha eseguito l’arresto senza ulteriori dettagli disponibili.

Un uomo di 45 anni, di nazionalità pachistana, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver aggredito il proprietario di un negozio ad Anzio, in provincia di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 dello scorso venerdì, quando il 45enne è entrato nell’esercizio commerciale con l’intento di chiedere dei soldi al titolare. Al rifiuto del proprietario, l’uomo ha reagito in modo violento, aggredendolo fisicamente. Intervento della Polizia e Aggressione all’Agente. Immediatamente dopo l’aggressione, sul luogo è intervenuta una pattuglia della polizia. Durante le operazioni di contenimento, uno degli agenti è stato colpito al volto dal 45enne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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