Dalle scuole al lavoro | il percorso di Lactalis e Insuperabili per promuovere l' inclusione
Una collaborazione tra Lactalis e Insuperabili mira a sensibilizzare i giovani sul tema della disabilità. L’iniziativa prevede incontri nelle scuole e attività pratiche per promuovere il confronto e l’inclusione. Sono stati organizzati eventi e percorsi formativi per favorire la crescita personale e l’autonomia dei partecipanti. L’obiettivo è creare spazi di dialogo e di sviluppo, coinvolgendo studenti e giovani lavoratori in iniziative concrete.
Sensibilizzare i giovani, favorire il confronto sul tema della disabilità e creare occasioni concrete di crescita e autonomia. Sono questi gli obiettivi della collaborazione tra Lactalis Italia e Insuperabili, che nel corso del 2026 ha portato avanti un percorso di iniziative dedicate all'inclusione, coinvolgendo scuole, studenti, atleti e comunità locali. Tra i progetti principali c'è il roadshow "Che Squadra!", promosso nell'ambito di DISrACTIVE, il programma con cui Lactalis promuove iniziative dedicate all'inclusione sociale. Dopo le esperienze degli anni precedenti, quest'anno il percorso ha attraversato diverse città italiane, facendo tappa a Caserta, Brescia, Ragusa e Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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