Dalle scuole al lavoro | il percorso di Lactalis e Insuperabili per promuovere l' inclusione

Notizia in breve

Una collaborazione tra Lactalis e Insuperabili mira a sensibilizzare i giovani sul tema della disabilità. L’iniziativa prevede incontri nelle scuole e attività pratiche per promuovere il confronto e l’inclusione. Sono stati organizzati eventi e percorsi formativi per favorire la crescita personale e l’autonomia dei partecipanti. L’obiettivo è creare spazi di dialogo e di sviluppo, coinvolgendo studenti e giovani lavoratori in iniziative concrete.