Dall' angoscia vissuta a Caprera fino alla gioia del rientro a casa L' attore di Un posto al sole ha condiviso con i fan la fine dell' incubo per la scomparsa del suo barboncino

Notizia in breve

L’attore noto per una soap opera ha ritrovato il suo cane, un barboncino marrone, dopo una notte di ricerche sull’isola di Caprera. La scomparsa dell’animale aveva causato grande preoccupazione, e le ricerche sono state condotte con l’aiuto di amici e volontari. Alla fine, il cane è stato ritrovato e riabbracciato dall’attore, che ha condiviso la gioia con i fan.