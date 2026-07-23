Dall' angoscia vissuta a Caprera fino alla gioia del rientro a casa L' attore di Un posto al sole ha condiviso con i fan la fine dell' incubo per la scomparsa del suo barboncino
L’attore noto per una soap opera ha ritrovato il suo cane, un barboncino marrone, dopo una notte di ricerche sull’isola di Caprera. La scomparsa dell’animale aveva causato grande preoccupazione, e le ricerche sono state condotte con l’aiuto di amici e volontari. Alla fine, il cane è stato ritrovato e riabbracciato dall’attore, che ha condiviso la gioia con i fan.
S i è conclusa con il lieto fine la grande paura vissuta da Alberto Rossi per la scomparsa del suo cane Ares sull’isola di Caprera. Il noto attore della soap opera Un posto al sole ha riabbracciato il piccolo barboncino marrone dopo un’intera notte di angosciose ricerche condotte insieme ad amici e volontari. L’animale si era smarrito nella vegetazione sarda dopo essersi spaventato per il passaggio improvviso di una bicicletta. Attraverso una serie di emozionanti video condivisi su Instagram, l’artista ha mostrato tutte le fasi del ritrovamento, dal primo momento in auto fino al sollievo del rientro a casa. Human Dog, le foto che celebrano la relazione uomo-cane (e non solo). 🔗 Leggi su Iodonna.it
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