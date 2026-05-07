Venerdì 8 maggio 2026 torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 che dal 1996 tiene compagnia agli spettatori. La puntata di questa sera presenta diversi sviluppi nelle trame dei personaggi principali, tra cui un episodio che riguarda direttamente Serena. La serie prosegue a raccontare le vite quotidiane dei suoi protagonisti, mantenendo il suo ruolo di appuntamento fisso nel palinsesto serale.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: emergono sconvolgenti verità. Nella puntata precedente del 7 maggio 2026. Giovedì 7 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cresce la complicità tra Vanni e Ornella e Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 8 maggio 2026: l’incubo di Serena si avvera

Notizie correlate

Un posto al sole, le anticipazioni del 24 aprile 2026: Serena vive un incuboTorna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i...

Un posto al sole, le anticipazioni del 17 aprile 2026: la difficile decisione di SerenaTorna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Serena tormentata per Maurizio; Un posto al sole, le anticipazioni del 28 aprile 2026: l’ossessione pericolosa di Roberto; Un posto al sole, le trame dal 27 al 30 aprile 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 30 aprile: doppio episodio in arrivo.

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: l'incubo di SerenaLe trame di Un Posto al Sole di venerdì 8 maggio 2026: una visione notturna rivela una sconvolgente verità su Maurizio. Otello medita una grande sorpresa. libero.it

Un posto al sole, ipotesi nuove trame: Maurizio molestava SerenaNelle ultime puntate andate in onda, Serena ha avuto frequenti incubi sull'addio di sua madre Monica a Maurizio. La donna ne ha già parlato con Filippo e ha un pessimo presentimento. Anche se i suoi ... it.blastingnews.com

Buon giovedì, serena giornata a tutti voi dal web - facebook.com facebook