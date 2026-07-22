Durante la notte, Alberto Rossi ha vissuto ore di angoscia per la scomparsa del suo barboncino Ares. Dopo molte ore di ricerca, la situazione si è risolta positivamente con il ritrovamento dell'animale. Rossi, conosciuto per la sua partecipazione a una soap, ha condiviso sui social la paura vissuta e la gioia per il ritorno del cane. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento dell’animale, dopo una notte di preoccupazione.

Brutta disavventura, fortunatamente conclusa con un lieto fine, per Alberto Rossi, l’attore noto al grande pubblico per il ruolo di Michele Saviani nella soap Un Posto al Sole. Nella serata di ieri il suo cagnolino Ares, un barboncino, si è smarrito sull’isola di Caprera, in Sardegna, dopo essersi spaventato alla vista di una bicicletta ed essere fuggito tra la vegetazione. L’attore ha immediatamente lanciato un accorato appello sui social, chiedendo l’aiuto di residenti e turisti per ritrovare il suo amico a quattro zampe. “ Ragazzi, un’emergenza. Ho bisogno che qualcuno mi dia una mano. Ho perso Ares, il mio cane, è un barboncino. Sono all’inizio dell’isola di Caprera, tra Caprera e La Maddalena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stata la notte più terrificante della mia vita”: Alberto Rossi perde il suo barboncino Ares, ore di angoscia e poi la svolta

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La notte più spaventosa della mia vita. (La diagnosi che mi ha scioccato)

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