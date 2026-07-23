Dall' amicizia di un fotografo con un polpo a storie vere e perciò incredibili di crimini processi e ricerca di identità di vittime senza un nome

Da iodonna.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Netflix sono disponibili diversi documentari di successo, tra cui alcuni che trattano di crimini, identità e storie di vittime senza nome. Tra le produzioni più apprezzate ci sono film che approfondiscono storie vere, a volte incredibili, come quella di un fotografo che ha legato un polpo o narrazioni di casi giudiziari complessi. Il genere documentaristico si è evoluto nel tempo, offrendo ora una vasta gamma di argomenti e stili narrativi.

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Q uali sono i documentari da vedere su Netflix, i più belli, i migliori? Parecchi, ma prima, due parole su un genere che nel tempo si è molto modificato. Passando da un linguaggio puramente didattico a una forma para cinematografica. Sempre più spettacolare, in alcuni casi addirittura sorprendentemente spericolata. Un cambiamento che ha ampliato il raggio d’azione del racconto del reale, attirando ferventi appassionati. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › 10 film su donne forti e indipendenti da vedere su Netflix I migliori documentari da vedere su Netflix: crime, sport, storie vere, nuovi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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