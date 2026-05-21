Danzare nel vuoto l' identità negata alla ricerca di sé tra nome segreti e memoria

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scrittrice e giornalista ha presentato il suo nuovo romanzo, pubblicato da una casa editrice indipendente. La narrazione si concentra sul lavoro di un’ufficiale di Stato Civile che si occupa di atti di nascita e registri. Nel testo si affronta il tema dell’identità negata e della ricerca di sé, con particolare attenzione ai figli sostitutivi e ai segreti custoditi in documenti ufficiali. Il romanzo si propone come una riflessione sulla memoria e sulla complessità delle storie nascoste dietro ai registri civili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scrittrice e giornalista Sandra Mazzinghi presenta il suo romanzo "Danzare nel vuoto", Scatole Parlanti Editore e racconta il lavoro quotidiano di una ufficiale di Stato Civile tra atti di nascita e registri, per consegnare al lettore una suggestiva riflessione sul tema dei figli sostitutivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

"Danzare nel vuoto, l'identità negata alla ricerca del sé tra nome, segreti e memoria"Venerdì 29 Maggio ore 17:30 presso la Biblioteca delle Oblate - sala Dino Campana - ci sarà un momento di riflessione con coloro che avranno il...

L’Eden di Lisaly, tra film e laurea: "Un corto sulle seconde generazioni alla ricerca di una nuova identità"Il suo primissimo cortometraggio uscirà al cinema una manciata di giorni prima della laurea.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web