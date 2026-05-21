Danzare nel vuoto l' identità negata alla ricerca di sé tra nome segreti e memoria
Una scrittrice e giornalista ha presentato il suo nuovo romanzo, pubblicato da una casa editrice indipendente. La narrazione si concentra sul lavoro di un’ufficiale di Stato Civile che si occupa di atti di nascita e registri. Nel testo si affronta il tema dell’identità negata e della ricerca di sé, con particolare attenzione ai figli sostitutivi e ai segreti custoditi in documenti ufficiali. Il romanzo si propone come una riflessione sulla memoria e sulla complessità delle storie nascoste dietro ai registri civili.
La scrittrice e giornalista Sandra Mazzinghi presenta il suo romanzo "Danzare nel vuoto", Scatole Parlanti Editore e racconta il lavoro quotidiano di una ufficiale di Stato Civile tra atti di nascita e registri, per consegnare al lettore una suggestiva riflessione sul tema dei figli sostitutivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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