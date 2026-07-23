A luglio si conclude, ma le offerte sui prodotti di paglia e cotone continuano. Sono ancora disponibili sconti su tote bag in crochet, coffa di rafia e shopper a righe colorate, sia nei negozi tradizionali che online. Gli acquisti con prezzi ridotti si protraggono ancora per qualche giorno, offrendo l’opportunità di acquistare accessori estivi prima della fine del mese.

Il mese di luglio sta per finire, ma non la corsa allo shopping. C’è ancora tempo per approfittare dei prezzi ribassati nei negozi, sia fisici che online. E la mossa più strategica da fare adesso è puntare sulle borse ai saldi estivi 2026. Perché la stagione calda è ancora lunga e le vacanze per molte non sono neanche iniziate. Quindi le occasioni per sfoggiare modelli di tendenza sono ancora moltissime. Durante le ferie, infatti, si sta spesso fuori casa, molto di più di quando si rimane in città. In particolare si passano tante ore in spiaggia, dividendosi tra il proprio ombrellone, il bar dello stabilimento e il ristorante lungomare. In ognuno di questi momenti, avere accanto la borsa giusta è fondamentale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalla tote bag crochet alla classica coffa di rafia, fino alla shopper a righe colorate

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