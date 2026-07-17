Pratica, leggera e pensata per accompagnare ogni momento della giornata: con AMICA di agosto arriva in edicola la nuova tote bag, un accessorio versatile da portare sempre con sé, dall’ufficio al tempo libero. La borsa è proposta nel pattern esclusivo “Ramage” AMICA, disponibile in due colorazioni, e ha un formato capiente di 40 x 35 x 12 cm, ideale per contenere riviste, piccoli acquisti, documenti o tutto ciò che serve nella routine quotidiana. La tote bag sarà disponibile insieme al magazine con un contributo aggiuntivo di 4,50 euro. Un’occasione per completare il proprio guardaroba estivo con un accessorio utile ma anche glam, perfetto per chi ama i dettagli riconoscibili e dal gusto contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con Amica di agosto, la tote bag da collezione e lo speciale sfilate dedicato agli accessori

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