La ‘Festa della Danza’ chiude la stagione della Polisportiva Putinati con due spettacoli | dalla classica alla moderna fino alla k-pop
La ‘Festa della Danza’ si svolgerà domenica 24 alla Sala Estense, con due spettacoli che chiudono la stagione dei corsi di danza. La manifestazione presenterà performance di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e k-pop. L’evento è organizzato dalla Polisportiva Putinati e si terrà in piazza Municipio 14.
La ‘Festa della Danza Putinati' è lo spettacolo conclusivo dei corsi di danza classica, moderna e contemporanea, di hip hop e di korean popular musick k-pop, in programma domenica 24 alla Sala Estense (piazza Municipio 14). Due gli appuntamenti della giornata già sold-out: lo spettacolo delle 17. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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