Oggi sarà la prima volta per molti nel mondo del calcio. Il nuovo allenatore, che ha già guidato la squadra in otto partite, esordirà come primo tecnico. Per il suo vice, invece, sarà il debutto nel ruolo di vice allenatore, dopo aver giocato come calciatore con la stessa squadra. Questo rappresenta un momento di transizione per il team, con due figure che assumono ruoli di maggiore responsabilità per la prima volta.

Oggi per tanti sarà una prima volta. Non solo mister Gennari esordirà da primo allenatore, dopo aver già sostituito a Pesaro Stellone in otto gare (due vittorie, cinque pareggi e un ko) ma anche il suo vice Joel Obi rappresenterà per la prima volta i colori biancorossi non da giocatore ma da vice allenatore. Obi aveva già portato lo stemma vissino sul petto nelle diciassette presenze da mediano tra il gennaio 2024 e il maggio 2025 per poi decidere di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere, nella scorsa stagione in D, la carriera da collaboratore tecnico. Sarà la prima volta da vissini anche per tanti componenti dello staff tecnico e per tanti giocatori sul campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla panchina al campo oggi sarà la prima volta per tanti

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