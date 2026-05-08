Per la prima volta, una borsa di design si è vista sul campo di un torneo di tennis. Durante gli Internazionali BNL d'Italia a Roma, Aryna Sabalenka ha fatto il suo ingresso in campo portando con sé un accessorio insolito per l'occasione. L'evento ha attirato l'attenzione di pubblico e media, creando un momento inedito in una competizione sportiva di grande livello.

E proprio di Gucci è la borsa che un'altra eccellenza del tennis contemporaneo, la bielorussa Aryna Sabalenka, ha portato con sé nel terzo giorno di match al Foro Italico segnando un record. Entrata a far parte di recente tra gli ambassador del marchio, Sabalenka è entrata in campo per prima con una borsa ready-to-wear, ovvero non nata per lo sport (come quella precedentemente vista su Jannik Sinner). La prima borsa, perché di capi da passerella in realtà ne avevamo già ammirato qualcuno, come il giubbino il pelle intrecciata di Bottega Veneta scelto dall'italiano Lorenzo Musetti per l'edizione 2025 di Wimbledon. Questo nuovo...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - E per la prima volta una it-bag entrò su un campo da tennis

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