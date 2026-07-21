Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, visiterà la Somalia entro la fine dell’anno. Si tratta della prima visita ufficiale di un presidente della Fifa nel paese. La visita è prevista come evento storico per la federazione e il paese. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sugli obiettivi specifici dell’arrivo. La visita avviene in un momento di attenzione crescente sullo sviluppo del calcio in Somalia.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, effettuerà entro la fine dell'anno una visita ufficiale in Somalia, la prima nella storia da parte di un numero uno della Fifa. Lo ha annunciato la Federcalcio somala (Sff), definendo l'evento una tappa storica per lo sviluppo del calcio nel Paese., Secondo la Sff, la visita sarà dedicata a rafforzare la cooperazione tra la Fifa e la Somalia e a sostenere i programmi di sviluppo delle infrastrutture sportive e della formazione dei giovani. L'annuncio è stato dato dopo un incontro tra Infantino e il presidente della federazione somala, Ali Abdi Mohamed. La Somalia, che da oltre 30 anni deve fare i conti con instabilità politica e minacce legate al gruppo jihadista al-Shabaab, considera il calcio uno strumento di coesione sociale e di rilancio dell'immagine del Paese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Infantino entro fine anno in Somalia: sarà la prima volta per un presidente Fifa

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