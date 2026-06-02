In un'ora di passeggiata lungo Viale Trieste, sono stati raccolti diversi mozziconi di sigaretta abbandonati sulla spiaggia. Da quando è in vigore l’ordinanza che vieta di fumare in spiaggia, si registra una diminuzione dei rifiuti di sigarette. I bagnini hanno riferito di usare principalmente la persuasione per far rispettare il divieto. Nessun incidente o problema legato al divieto è stato segnalato durante la mattinata.

Pesaro, 2 giugno 2026 – Un'ora di passeggiata lungo il litorale di Viale Trieste, dalle 10.30 alle 11.30 di ieri, senza riscontrare nessuna violazione del divieto di fumo introdotto dal Comune di Pesaro. L’ordinanza, in vigore dal primo aprile e che vieta anche le sigarette elettroniche lungo tutta la costa, a prima vista sembra rispettata. Una situazione che forse tranquillizzerà l’amministrazione comunale, che ancora non ha avviato controlli sistematici. Il divieto prevede sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori. Anche se il tempo era incerto, tra pioggia e schiarite, sul lungomare di Viale Trieste c’era qualche bagnante che ha scelto di godersi il ponte del 2 giugno al mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vietato fumare in spiaggia a Pesaro: meno mozziconi, l’ordinanza funziona. I bagnini: “Usiamo la moral suasion”

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