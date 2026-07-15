Ddl sicurezza via libera del Cdm | dalla stretta sulla movida alla legittima difesa cosa cambia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla sicurezza, che prevede nuove norme contro le baby gang e modifiche al codice penale e civile. La legge introduce sanzioni più severe per i reati commessi in aree di aggregazione giovanile e amplia le possibilità di legittima difesa. Inoltre, vengono rafforzate le restrizioni sulla movida, con nuove regole per le attività di intrattenimento notturno.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza che rafforza le misure contro le baby gang e introduce importanti modifiche al codice penale e civile. Il provvedimento, illustrato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Palazzo Chigi, integra il pacchetto sicurezza già convertito in legge lo scorso aprile con cinque nuovi articoli. Il testo punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare violenza giovanile, danneggiamenti di gruppo e aggressioni agli agenti. Fermo preventivo esteso ai minorenni. Una delle novità del testo riguarda l’estensione della disciplina del fermo di prevenzione anche ai minorenni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Decreto sicurezza, ok del Cdm: ecco tutte le novità su fermo, armi e manifestazioni

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