Dal 1 al 4 ottobre si svolgerà a Trento la nona edizione del Festival dello Sport, dedicata agli Invincibili. La manifestazione, organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, è stata presentata ieri mattina. La kermesse ha registrato una crescita negli anni e anche quest’anno si prevede un'affluenza superiore alle precedenti edizioni. La presentazione ha annunciato la partecipazione di atleti di rilievo, tra cui il salto con l’asta Duplantis.

E' stata presentata ieri mattina la nona edizione del Festival dello Sport di Trento che andrà in scena dall’1 al 4 ottobre. La grande kermesse organizzata da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing nel corso di questi anni ha ottenuto un successo sempre maggiore e anche nel 2026 promette di battere nuovi record. Sarà dedicata agli “Invincibili”, ovvero leggende provenienti da molte discipline sportive: campioni del mondo, medagliati olimpici e idoli dei più giovani. Per quattro giorni Trento si tingerà di rosa, il colore della Gazzetta, e soprattutto avrà una passerella di stelle che richiamerà migliaia di persone. "Sarà una bellissima edizione - ha spiegato il presidente di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo -, ricca di campioni del passato, del presente e del futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'1 al 4 ottobre il Festival dello Sport dedicato agli Invincibili. Duplantis guida la parata delle stelle

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