Dal 1° al 4 ottobre si svolge la nona edizione del Festival dello Sport a Trento, con la partecipazione di atleti di fama internazionale come la sciatrice, il calciatore, e il recordman di salto con l’asta. L’evento riunisce numerosi campioni in diverse discipline sportive, offrendo incontri, presentazioni e momenti dedicati agli appassionati. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo nazionale.

Il Festival dello Sport di Trento continua a puntare l’asticella in alto. Dal 1° al 4 ottobre i più grandi campioni saranno tutti riuniti nella stessa città. Per gli appassionati si tratta di un’occasione imperdibile, visto che potranno incontrare i loro miti senza barriere. A Milano, nella Sala Buzzati del Corriere della Sera, è stata presentata la nona edizione del Festival, dedicata agli "invincibili". Invincibili come Federica Brignone, che è riuscita a conquistare due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina dopo il terribile infortunio subito nel 2025, o Mondo Duplantis, il più grande astista di sempre. Tra gli ospiti ci saranno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Festival dello Sport, ecco la 9ª edizione: tra i protagonisti Brignone, Pato, Duplantis e tanti alti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre la 9ª edizione. Cairo: "Non vedo l'ora che inizi"Dal 1° al 4 ottobre si svolgerà la nona edizione del Festival dello Sport a Trento, con la partecipazione di numerosi campioni.

Termina la 9a edizione del Festival Mònde: l’annuncio di tutti i vincitoriLa nona edizione del Festival Mònde si è conclusa con l’annuncio di tutti i vincitori.

Temi più discussi: Zidane sulla panchina della Francia? Ecco cosa rispose al Festival dello Sport; Duee weekend di musica e sport a Flumignano; Zidane prossimo ct della Francia, serve una deroga dal Ministero: ecco perché; La Medicina dello Sport non va in... ferie: anche in estate visite agonistiche e non solo. Ecco come prenotarsi.

Ecco @Uispress di questa settimana, agenzia stampa di sport sociale e per tutti. In primo piano: Un’estate di gioco, movimento e inclusione con i Centri Estivi Multisportl @UispNazionale. Parla Michele Di Gioia; Perchè sport è terzo settore: partiamo x.com

Football & Sport Film Festival - Football & Sport Film Awards: sei giorni dedicati al rapporto tra cinema e sportLa XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport entra nel vivo: è il terzo appuntamento della kermesse ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani ... tuttosport.com

Zidane sulla panchina della Francia? Ecco cosa rispose al Festival dello SportSembra sempre più vicina la firma di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico della nazionale francese, dopo l'addio di Didier Deschamps e il quarto posto al Mondiale. Al Festival dello Sport 20 ... msn.com