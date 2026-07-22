Dal 1° al 4 ottobre si svolgerà la nona edizione del Festival dello Sport a Trento, con la partecipazione di numerosi campioni. L’evento si svolge nella città e coinvolge atleti di diverse discipline. Le giornate prevedono incontri, presentazioni e momenti dedicati allo sport e ai suoi protagonisti. L’organizzazione ha annunciato che l’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti sportivi dell’anno. La manifestazione vede la presenza di atleti di fama internazionale e appassionati da tutta Italia.

Il Festival dello Sport di Trento continua a puntare l’asticella in alto. Dal 1° al 4 ottobre i più grandi campioni saranno tutti riuniti nella stessa città. Per gli appassionati si tratta di un’occasione imperdibile, visto che potranno incontrare i loro miti senza barriere. A Milano, nella Sala Buzzati del Corriere della Sera a Milano è stata presentata la nona edizione del Festival, dedicata agli "invincibili". Invincibili come Federica Brignone, che è riuscita a conquistare due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina dopo il terribile infortunio subito nel 2025, o Mondo Duplantis, il più grande astista di sempre. Tra gli ospiti ci... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre la 9ª edizione. Cairo: "Non vedo l'ora che inizi"

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Pisa- Torna Goal il festival dove il calcio si racconta.

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Temi più discussi: Il Festival dello Sport di Trento: il 22 luglio a Milano la presentazione della nona edizione; Dal 23 al 26 luglio torna la Festa dello Sport di Castiglione Mantovano; Festival dello Sport 2026, segui IN DIRETTA la conferenza stampa di presentazione; Festival dello Sport.

Veroli, al via questa sera il Festival dello Sport Raccontato ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

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