Alcuni club italiani stanno tornando a usare la difesa a quattro, dopo aver sperimentato vari moduli. Recentemente, un allenatore ha commentato che i numeri dei sistemi di gioco non sono più rilevanti, affermando che ci sono solo due approcci: uno difensivo e uno offensivo. Questa tendenza si nota nelle scelte tattiche di squadre che preferiscono schieramenti più tradizionali, abbandonando le variazioni più complesse viste negli ultimi anni.

Qualche giorno fa, in un’intervista alla Gazzetta, Antonio Conte ha detto che i numerini dei moduli non hanno più ragione di essere, che "esistono due sistemi, uno difensivo e uno offensivo". Benissimo, però, quando ci si difende, lo schieramento della difesa conta: tra una linea a quattro e una a tre, che in non possesso si ricompone spesso a cinque, scorre un mondo di differenza. Le quattro semifinaliste del Mondiale americano si difendevano a quattro. Quando l’Inghilterra, contro l’Argentina, è passata a cinque per arroccarsi a protezione dell’1-0, è stata ribaltata da Messi e compagnia. Il Psg di Luis Enrique, vincitore delle ultime due Champions, si dispone a quattro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Mondiale alla Serie A: anche i club italiani puntano sulla difesa a 4

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