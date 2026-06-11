Le società italiane stanno monitorando dieci calciatori presenti ai Mondiali, tra cui Brahim Diaz, Goretzka, Alaba e un giocatore bosniaco nato nel 2007. Le squadre cercano di anticipare eventuali acquisti, con alcuni calciatori già nel mirino dei club di Serie A. Le trattative potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane, mentre gli osservatori seguono attentamente le prestazioni in Qatar. Nessuna ufficializzazione è ancora stata annunciata.

Il Mondiale da sempre offre occasioni e idee per i club che sono alla ricerca di rinforzi. A differenza del passato, ormai da qualche anno la Serie A non può più permettersi le prime scelte perché i top player che costano decine di milioni di euro sono destinati altrove. Un esempio? Diomande del Lipsia, conteso dal Liverpool e dal Psg per una somma che andrà in tripla cifra. E noi? Dovremo ingegnarci. Qualche indizio i nostri club lo hanno lasciato e altri arriveranno nei prossimi giorni, con le partite della fase a gironi. Fuori dai nostri confini, ci sono elementi che possono far bene anche in A. Basta avere occhio e anticipare la concorrenza. È nel mirino del Milan in caso Rangnick diventi dt e Glasner tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuove stelle per la Serie A: i dieci giocatori al Mondiale nel mirino dei club italiani

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