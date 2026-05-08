Giorni di scommesse e trattative intense nel calcio italiano, con quattro club che hanno scelto di puntare sullo stesso allenatore per la prossima stagione. Tra le squadre interessate ci sono la Fiorentina, il Napoli, la Lazio e un altro club ancora da ufficializzare. La possibilità di un ritorno di Grosso sulla panchina viola viene rafforzata dal suo rapporto con un dirigente importante, che ha già collaborato in passato. Restano da capire quale squadra farà la prima mossa ufficiale.

? Domande chiave Quale club tra Fiorentina, Napoli e Lazio farà la prima mossa?. Perché il legame con Paratici favorisce il ritorno di Grosso in Fiorentina?. Come ha fatto Grosso a garantire la salvezza al Sassuolo con anticipo?. Chi sostituirà Vanoli o Italiano se le trattative con Grosso si concretizzeranno?.? In Breve Grosso ha ottenuto 14 vittorie e 7 pareggi con il Sassuolo in Serie A.. Il tecnico ha guidato il Sassuolo alla promozione con 5 partite d'anticipo.. Fiorentina e Paratici valutano Grosso per sostituire l'attuale allenatore Paolo Vanoli.. Interesse di Napoli e Lazio in caso di cambiamenti a Conte o Sarri.. Il tecnico Fabio Grosso attira l’attenzione di diverse società di Serie A dopo aver consolidato la posizione del Sassuolo in classifica con un campionato di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosso conquista la Serie A: quattro club puntano sul tecnico

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