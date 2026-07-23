Dal lungomare alla stazione Lavinio al setaccio | gli interventi

Le forze dell’ordine hanno avviato controlli straordinari lungo il lungomare e la stazione di Lavinio. L’operazione, denominata “Alto Impatto”, è stata disposta dal Ministero per rafforzare la presenza sul territorio e monitorare la zona. Sono stati effettuati controlli su persone e veicoli, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali illeciti. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio delle aree frequentate da cittadini e turisti.

Anzio, 23 luglio 2026 – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto”, disposti dal Ministero dell’Interno, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un’ampia operazione di verifica nella località di Lavinio. L’attività ha visto un dispiegamento capillare di forze che ha portato all’identificazione di 97 persone e il controllo di 61 veicoli. Durante i posti di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno elevato 9 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 3.266 euro, che hanno comportato la sospensione di 2 patenti di guida e il sequestro di 2 veicoli. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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