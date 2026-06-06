Le forze dell'ordine hanno pattugliato le strade con unità cinofile, sequestrando droga in zona stazione. Due persone sono state denunciate e undici segnalate come consumatori abituali. Inoltre, due locali del centro sono stati multati. Sono state anche presentate denunce e segnalazioni al prefetto. Nessun dettaglio sui tipi di droga sequestrata o sulle identità delle persone coinvolte.

Due persone denunciate, undici segnalate alla Prefettura come consumatori abituali di droga e due locali del centro multati. Sono alcuni dei risultati dei controlli straordinari effettuati congiuntamente da carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza nel fine settimana in città. L’attività rientra nelle strategie messe a punto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Francesca De Carlini. Durante l’attività, che ha coinvolto due unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano specializzate nella ricerca di droga, sono state identificate 168 persone e controllati 49 veicoli e sono state elevate due contravvenzioni al Codice della Strada per 947 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strade al setaccio con unità cinofile. Denunce e segnalazioni al prefetto. In zona stazione sequestrata droga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcol, droga e arresti domiciliari, Salsomaggiore al setaccio: un arresto, tre denunce e 4 patenti ritirateDurante un blitz nel centro cittadino, i carabinieri hanno arrestato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico...

Il corpo profanato di Pamela Genini, al setaccio i boschi intorno al santuario con l'unità cinofilaLe forze dell'ordine stanno perlustrando i boschi attorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa, in seguito al ritrovamento del corpo...

Temi più discussi: Guidavano sotto effetto di cocaina e alcol, 5 patenti ritirate a Pesaro. Strade al setaccio, polizia in azione; Al volante ubriachi e con i coltellini: raffica di controlli per le strade del Mantovano, 65 persone sotto la lente dei carabinieri; Polizia, Sesto San Giovanni al setaccio: controlli per hashish e irregolari; Gli autovelox guardano le strade della Lombardia: attenzione ai controlli.

Strade al setaccio con unità cinofile. Denunce e segnalazioni al prefetto. In zona stazione sequestrata drogaDue persone denunciate, undici segnalate alla Prefettura come consumatori abituali di droga e due locali del centro multati. Sono alcuni dei risultati dei controlli straordinari effettuati congiuntame ... ilgiorno.it

Aversa, maxi blitz interforze nei locali e nelle strade: scattano chiusure, sanzioni ed espulsioni - Cronache - I controlli ad alto impatto per garantire la legalità e la sicurezza pubblica continuano a passare al setaccio le aree più sensibili della pr… x.com

Guidavano sotto effetto di cocaina e alcol, 5 patenti ritirate a Pesaro. Strade al setaccio, polizia in azionePESARO - Alcol e droga, ritirate 5 patenti. Nel fine settimana appena trascorso la Sezione Polizia Stradale di Pesaro ha rafforzato in modo significativo le attività di prevenzione ... corriereadriatico.it

Edifici realmente sostenibili: dovremmo tornare a edifici a lungo termine e con spifferi? reddit