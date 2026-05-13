Dal 2020 a oggi gli interventi alla prostata sono aumentati e la chirurgia robotica è cresciuta del 128%

Dal 2020 ad oggi, il numero di interventi alla prostata è aumentato, con una crescita significativa della chirurgia robotica, che ha registrato un incremento del 128%. Questa tecnologia viene ormai utilizzata frequentemente nelle procedure chirurgiche, diventando parte integrante delle pratiche mediche attuali. La chirurgia robotica viene impiegata in modo crescente, e le sue applicazioni continuano a espandersi, rendendola uno strumento consolidato nelle sale operatorie.

La chirurgia robotica non rappresenta il futuro, bensì il presente. In prospettiva, semmai, essa evolverà ulteriormente per consolidarsi, ancor più di oggi, come il più affidabile alleato del medico. Questo perché «la prostata è un organo difficile». La lectio magistralis tenuta da Fabrizio Dal.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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