BiggMama si laurea al Politecnico di Milano | Ora chiamatemi dottoressa La dedica a chi ha affrontato il cancro

BiggMama ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica al Politecnico di Milano. La musicista ha condiviso sui social la sua soddisfazione, scrivendo “Ora chiamatemi dottoressa”. Nella didascalia ha anche dedicato il risultato a chi ha affrontato il cancro, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua situazione personale. La notizia riguarda il completamento di un percorso accademico e il cambio di titolo ufficiale.

BigMama ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica al Politecnico di Milano, aggiungendo un nuovo traguardo al proprio percorso personale e professionale. La cantante ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata, accompagnando la tradizionale corona d'alloro con un messaggio dedicato alle persone colpite dal cancro e a chi le ha accompagnate lungo il percorso della malattia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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