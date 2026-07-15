La cantante nota come BigMama ha conseguito la laurea al Politecnico di Milano in Urbanistica, discutendo una tesi su Città, Ambiente e Paesaggio. Originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, ha dedicato il suo traguardo alle vittime del cancro. La laurea rappresenta il completamento del suo percorso accademico nel settore urbanistico.

BigMama si laurea al Politecnico di Milano. La cantante, originaria di San Michele di Serino in provincia di Avellino, ha discusso una tesi a conclusione del percorso di studi in Urbanistica: Città, Ambiente e Paesaggio. «Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall'Irpinia», il titolo della tesi. Relatrice, la professoressa Elena Granata. BigMama, all'anagrafe Marianna Mammone, dedica la tesi «a tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l'ultimo capitolo al silenzio». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - BigMama si laurea al Politecnico di Milano, la dedica «a tutte le vittime del cancro»

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A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio. A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver x.com

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