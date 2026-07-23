Un gruppo di vigili ha riferito di aver agito con un coltello da cucina durante un intervento. La presenza di armi improvvisate tra le forze dell'ordine è stata segnalata in relazione a operazioni di sicurezza pubblica. La questione dell’uso di strumenti non convenzionali durante le attività di polizia è stata evidenziata come una problematica crescente. L’amministrazione comunale ha ripetutamente dichiarato di considerare la sicurezza una priorità, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui casi recenti.

La sicurezza è una criticità che negli anni si è aggravata, ma è anche una priorità della nostra amministrazione comunale. Abbiamo già fatto un incontro con tutte le forze dell’ordine per chiedere una presenza maggiore sul nostro territorio e un incontro pubblico con i cittadini per ribadire che lo Stato c’è e illustrare quali sono i nostri progetti. All’indomani dell’arresto del 31enne marocchino che si è presentato al comando della Polizia locale di Baranzate urlando e brandendo un coltello da cucina sul quale c’era scritto con un pennarello indelebile, "Allah Akbar", la neo eletta sindaca, Manuela Occhipinti, fa chiarezza sulla questione della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai vigili con un coltello da cucina: "Noi in campo per la sicurezza"

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