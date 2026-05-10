Entra in casa della ex con le chiavi e la trova con un amico | prende un coltello da cucina e inizia a colpirlo con violenza

A Roma, in via dei Monti di Primavalle, un uomo di 41 anni ha fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna con le chiavi e l’ha trovata con un amico. Dopo aver preso un coltello da cucina, ha iniziato a colpirlo con violenza. L’aggressione ha provocato lesioni serie e si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. Il motivo dell’episodio sarebbe legato a questioni di gelosia.

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Tentato omicidio a Roma. Il movente: la gelosia. L'episodio è andato in scena in via dei Monti di Primavalle, dove un uomo di 41 anni ha aggredito a coltellate un 31enne sorpreso in casa della sua ex compagna. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.La.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA! Notizie correlate Nel corso di una banale lite arriva a minacciare il vicino di casa con un coltello da cucina: denunciatoUndici persone in totale sono state denunciate nel corso dei controlli fatti da parte dei carabinieri di Cesenatico.