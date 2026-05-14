Lite degenera nel sangue | colpisce la moglie al volto con un coltello da cucina

Mercoledì mattina, una lite familiare in via Milano è degenerata in un episodio di violenza. I carabinieri del Radiomobile di Brescia, intervenuti dopo una chiamata al 112, hanno trovato una donna di 66 anni di origine russa con ferite al volto. La situazione era più grave di quanto sembrasse inizialmente, poiché la donna era stata colpita con un coltello da cucina.

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