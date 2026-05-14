Lite degenera nel sangue | colpisce la moglie al volto con un coltello da cucina
Mercoledì mattina, una lite familiare in via Milano è degenerata in un episodio di violenza. I carabinieri del Radiomobile di Brescia, intervenuti dopo una chiamata al 112, hanno trovato una donna di 66 anni di origine russa con ferite al volto. La situazione era più grave di quanto sembrasse inizialmente, poiché la donna era stata colpita con un coltello da cucina.
La chiamata al 112 parlava di una lite in famiglia in via Milano. Quando i carabinieri del Radiomobile di Brescia sono arrivati sul posto, mercoledì mattina, hanno trovato una situazione ben più grave di una semplice discussione: una donna di 66 anni, di origine russa, era stata colpita al volto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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