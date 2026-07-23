Dai The Kolors a Ditonellapiaga a Livorno torna Effetto Venezia

Da corrierefiorentino.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Livorno torna Effetto Venezia, la manifestazione musicale alla sua 41ª edizione. La kermesse internazionale, diretta dalla cantautrice Grazia Di Michele, prevede performance di artisti come The Kolors e Ditonellapiaga. L’evento si svolge nel centro storico e durerà diversi giorni, coinvolgendo vari palchi e spazi pubblici. La manifestazione è dedicata alla musica e alla cultura, con concerti e iniziative legate al panorama musicale contemporaneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La kermesse internazionale “Effetto Venezia”, giunta alla sua 41 ° edizione e diretta ancora una volta dalla cantautrice Grazia Di Michele, riparte dalle nuove generazioni e si prepara a trasformare i palcoscenici e le piazze del celebre quartiere “Venezia” di Livorno in un’arena dove i giovani portano l’energia della musica, la forza del loro linguaggio, la risposta all’ingiustizia sociale, alla violenza e al bullismo.  Ad ospitare come sempre la rassegna è la città di Livorno, che dal 29 luglio al 2 agosto 2026, accende i riflettori sul tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. La direzione artistica di Grazia Di... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Livorno.

dai the kolors a ditonellapiaga a livorno torna effetto venezia
© Corrierefiorentino.corriere.it - Dai The Kolors a Ditonellapiaga, a Livorno torna Effetto Venezia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: RTL 102.5 Power Hits Estate show a Roma: applausi a Giorgia, Blanco, Emma e Ditonellapiaga. I Kolors in anteprima con Serena Brancale e Merk & Kremont

Livorno | Evade dai domiciliari, torna casa e trova i carabinieri ad attenderla: 43enne arrestataUna donna di 43 anni di Livorno è stata arrestata dai carabinieri dopo aver evaso dagli arresti domiciliari.

Temi più discussi: Dai The Kolors a Ditonellapiaga, a 'Effetto Venezia' i giovani salvano i giovani; Il 6 settembre, a Oristano, il concerto dei The Kolors; Effetto Venezia 2026, dai The Kolors a Ditonellapiaga: musica e arte contro bullismo e divisioni; I giovani salvano i giovani e cercano nuove connessioni. Dai The Kolors a Ditonellapiaga sui palchi della rassegna Effetto Venezia, diretta da Grazia Di Michele, la terapia contro il bullismo si combatte con arte, musica, teatro.

dai the kolors dai the kolors aEffetto Venezia contro il bullismo a suon di musica. Dai The Kolors a Ditonellapiaga, la kermesse diretta da Grazia Di MicheleI giovani al centro. Parte con questa mission la 41 ° edizione di Effetto Venezia, la kermesse diretta ancora una volta dalla cantautrice Grazia Di Michele, ... ilmessaggero.it

dai the kolors dai the kolors aDai The Kolors a Ditonellapiaga, a Effetto Venezia i giovani salvano i giovaniI giovani salvano i giovani e cercano nuove connessioni. Artisti della nuova generazione si confrontano con le altre generazioni di artisti e si incontrano a Livorno per dare risposta alle tensioni ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web