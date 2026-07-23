dai the kolors a ditonellapiaga a livorno torna effetto venezia

A Livorno torna Effetto Venezia, la manifestazione musicale alla sua 41ª edizione. La kermesse internazionale, diretta dalla cantautrice Grazia Di Michele, prevede performance di artisti come The Kolors e Ditonellapiaga. L’evento si svolge nel centro storico e durerà diversi giorni, coinvolgendo vari palchi e spazi pubblici. La manifestazione è dedicata alla musica e alla cultura, con concerti e iniziative legate al panorama musicale contemporaneo.

La kermesse internazionale “Effetto Venezia”, giunta alla sua 41 ° edizione e diretta ancora una volta dalla cantautrice Grazia Di Michele, riparte dalle nuove generazioni e si prepara a trasformare i palcoscenici e le piazze del celebre quartiere “Venezia” di Livorno in un’arena dove i giovani portano l’energia della musica, la forza del loro linguaggio, la risposta all’ingiustizia sociale, alla violenza e al bullismo. Ad ospitare come sempre la rassegna è la città di Livorno, che dal 29 luglio al 2 agosto 2026, accende i riflettori sul tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. La direzione artistica di Grazia Di... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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