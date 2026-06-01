RTL 102.5 Power Hits Estate ha celebrato il suo decennale con due eventi. Il primo si è svolto il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, con performance di artisti come Giorgia, Blanco, Emma e Ditonellapiaga. Sono stati anche presentati in anteprima i brani dei gruppi musicali Kolors, Serena Brancale e Merk & Kremont. Il secondo evento, previsto per il 1° settembre all’Arena di Verona, sarà la finalissima per eleggere il tormentone estivo del 2026.

RTL 102.5 Power Hits Estate ha festeggiato il decennale raddoppiando l’appuntamento. Oltre al consueto evento conclusivo all’Arena di Verona per incoronare il tormentone estivo 2026 previsto il primo settembre, ieri 31 maggio si è tenuto al Centrale del Foro Italico di Roma il gala di inizio estate. Sul palco si sono alternati 45 artisti, in diretta solo sul canale 36 del digitale terrestre della radio e sulle frequenze on air, oltre che sul sito. Dunque quest’anno non c’è stata la classica diretta che su Tv8 per una scelta precisa editoriale dell’emittente che ha puntato sull’esclusività. Tra i più applauditi Giorgia, Blanco, Emma e Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - RTL 102.5 Power Hits Estate show a Roma: applausi a Giorgia, Blanco, Emma e Ditonellapiaga. I Kolors in anteprima con Serena Brancale e Merk & Kremont

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 - i primi nomi annunciati

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