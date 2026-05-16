Livorno | Evade dai domiciliari torna casa e trova i carabinieri ad attenderla | 43enne arrestata

Una donna di 43 anni di Livorno è stata arrestata dai carabinieri dopo aver evaso dagli arresti domiciliari. La donna, sottoposta a questa misura cautelare per reati contro il patrimonio, non si trovava nella propria abitazione quando è arrivata la pattuglia. Dopo aver fatto ritorno a casa, ha trovato i militari ad attenderla e è stata subito fermata. L’operazione si è svolta nel corso di un controllo di routine volto a verificare il rispetto delle misure restrittive.

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