All'edizione 2026 di Farnborough, si evidenzia un cambiamento nella strategia militare: il focus si sposta dall'uso di caccia pilotati a velivoli autonomi e sistemi di formazione. La mostra mette in evidenza i velivoli senza pilota e le tecnologie di droni coordinati in gruppi, rappresentando un'evoluzione rispetto ai velivoli tradizionali. La presenza di questi sistemi indica una trasformazione nel modo in cui vengono concepiti e impiegati gli aerei da combattimento.

Farnborough resta la vetrina dei grandi aerei civili e militari, ma l’edizione 2026 mostra come il combattimento aereo si stia spostando dal singolo velivolo alla formazione. Una parte consistente degli annunci di questi giorni riguarda i Collaborative combat aircraft (Cca), velivoli “collaborativi” da combattimento quasi sempre senza equipaggio, progettati per operare con i caccia pilotati e distribuire su più piattaforme sensori, armi, guerra elettronica e comunicazioni.La presenza di programmi già entrati nella fase di prova, nuovi velivoli presentati al pubblico e accordi per integrare armamenti e tecnologie mostra che i Cca stiano uscendo dalla sola dimensione sperimentale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dai caccia pilotati ai velivoli autonomi, la svolta dell’industria in mostra a Farnborough

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