Open Day alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica | supercar simulatori e velivoli in mostra

A Caserta si terrà un evento presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica, con esposizioni di velivoli, simulatori e automobili sportive. L’appuntamento prevede la presenza di mezzi in mostra e attività dimostrative aperte al pubblico. L'iniziativa si svolge in un contesto educativo e tecnologico, coinvolgendo studenti e visitatori interessati alle innovazioni nel settore aeronautico. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà nel corso di una giornata intera.

Caserta si prepara a ospitare un appuntamento di grande richiamo tra tecnologia, storia e spettacolo. La Aeronautica Militare Italiana apre infatti le porte della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare per l’Open Day in programma domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:30 presso la.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Percorso Nascita, Open Day al Papa Giovanni: incontro con gli specialisti per futuri genitori Open day alla scuola d'infanzia 'Primavera di Gesù': un viaggio nel mondo 0-3L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per conoscere da vicino gli spazi educativi, i servizi offerti e le attività che caratterizzano il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Pordenone l’Open day per gli studenti delle scuole superiori del territorio; Gli Open Day maggio 2026: date, programmi e prenotazioni; Open Day: l’energia di una scuola che si vede e si sente; Dal 5 maggio OPEN CIVICA - Open day per istituti e corsi del mese di maggio. Open day alla scuola nazionale cani guidaFirenze, 13 ottobre 2023 – La Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana apre le sue porte di Villa Martini, a Scandicci ( Firenze), per far conoscere al pubblico le sue attività e ... lanazione.it Open day alla scuola primaria Collodi di Santa FirminaArezzo, 10 dicembre 2025 – Una giornata a porte aperte per scoprire la scuola primaria Collodi di Santa Firmina. La data segnata sul calendario è giovedì 11 dicembre, dalle 17.30, quando è in ... lanazione.it Nuovo #OpenDay Carta d'identità Elettronica #CIE Sabato 9 maggio saranno aperti gli sportelli anagrafici dei Municipi III, VII, VIII e XI, gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la sede - facebook.com facebook