Al 78° Salone Internazionale dell’aerospazio di Farnborough, si sono visti numerosi droni e il primo prodotto Lba. È stato annunciato il programma tri-nazionale Gcap dedicato ai caccia di sesta generazione, con un dimostratore tecnologico in fase di sviluppo nel Regno Unito. Tra le novità anche i progetti di taxi volanti, che puntano a rivoluzionare il trasporto aereo urbano.

Un’edizione particolare quella del 78° Salone Internazionale dell’aerospazio di Farnborough (a est di Londra): tanti droni, il debutto del primo prodotto Lba (Leonardo-Baikar) e la celebrazione del programma tri-nazionale Gcap per il caccia di sesta generazione, il cui dimostratore tecnologico sta prendendo forma proprio in Inghilterra. L’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, ha commentato la kermesse dicendo che essa avviene in “una fase di profonda trasformazione dello scenario internazionale, che richiede una risposta industriale sempre più solida, innovativa e tempestiva. Rafforzare la capacità produttiva, le catene di fornitura, accelerare lo sviluppo delle nuove tecnologie e investire nelle competenze sono condizioni essenziali per sostenere la crescita del settore e rispondere alle nuove esigenze di sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Droni, caccia di sesta generazione e taxi volanti: così Farnborough disegna il futuro dell’aerospazio

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