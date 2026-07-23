Parigi ha deciso di fornire all’Ucraina 16 caccia Rafale e di concedere la licenza per la produzione di missili SCALP e Aster 30. Oltre a questo, sono stati inviati anche razzi anti-drone e sistemi di difesa aerea. La consegna dei velivoli e delle armi mira a rafforzare la capacità difensiva del paese. La decisione è stata annunciata dal governo francese senza specificare le tempistiche di consegna. La fornitura si inserisce in un pacchetto di supporto militare più ampio.

L’ Ucraina riceverà 16 caccia multiruolo Dassault Rafale e la licenza per la produzione di missili SCALP e Aster 30. Così il governo di Parigi, dopo aver concesso i suoi caccia Mirage 2000-5, impegnati regolarmente nelle missioni di difesa dello spazio aereo ucraino, intende rafforzare le capacità di difesa e attacco di Kiev, che continua a fronteggiare la Russia in una guerra d’attrito che non vede progressi sul piano negoziale. La Francia non abbandonerà l’Ucraina e, dopo la consegna immediata di due batterie missilistiche terra-aria SAMPT, ha promesso di consegnare i primi quattro caccia Rafale all’Aeronautica militare ucraina non appena i piloti e il personale di terra avranno completato l’addestramento presso le basi dell’ Armée de l’Air, come è già accaduto per i piloti destinati all’impiego dei caccia francesi Mirage 2000-5. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dai caccia Mirage ai Rafale fino ai razzi anti-drone: così Parigi rafforza la difesa aerea di Kiev

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