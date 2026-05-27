L’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti un aiuto per migliorare la difesa aerea, specificando la necessità di fermare i missili balistici provenienti dalla Russia. Un messaggio scritto dal presidente ucraino è stato inviato a un dirigente statunitense. Nel frattempo, l’Unione Europea ha aperto i primi negoziati ufficiali con Kiev per discutere l’ingresso del paese nell’alleanza europea. La richiesta riguarda la fornitura di sistemi di difesa aerea e il rafforzamento della sicurezza nel territorio ucraino.

Kiev chiede agli Usa nuovi Patriot contro i balistici di Mosca, mentre l’Ue prepara passi sull’adesione. Zelensky ordina di prepararsi ad altri anni di guerra e l’Ucraina colpisce siti russi L’Ucraina sollecita un nuovo sostegno dagli Stati Uniti per rafforzare la difesa aerea contro i missili balistici russi. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump avvertendolo del peggioramento della carenza di sistemi di difesa aerea dell'Ucraina, in particolare per quanto riguarda le capacità di difesa contro i missili balistici. "Quando si tratta di difesa aerea contro i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zelensky scrive a Trump: "Usa aiutino con la difesa aerea per fermare i missili russi". E l'Ue apre ai primi negoziati per l'ingresso di Kiev

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Hours After Zelensky-EU Meet, Trump Praises Putin, Confirms Plan To Give Russia Ukrainian Land| USA

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