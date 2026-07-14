Macron | ‘Kiev intende acquisire 16 caccia Rafale e sistemi di difesa Samp T’

Francia e Ucraina hanno concordato una tabella di marcia per l’acquisto di 16 caccia Rafale e sistemi di difesa SampT. I primi aerei potrebbero entrare in servizio in Ucraina tra il 2028 e il 2029. La decisione fa parte di un piano di fornitura di armamenti e sistemi di difesa tra i due paesi. La consegna di questi velivoli rappresenta un passo nel supporto militare ucraino, secondo quanto comunicato dalle parti coinvolte.

Francia e Ucraina hanno definito una “tabella di marcia” per l’acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e del relativo armamento – “i primi dei quali dovrebbero volare nei cieli ucraini già nel 2028-2029”. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti inizierà ad addestrarsi nei “Paesi vicini” nei “prossimi mesi”, ha poi annunciato il presidente francese. “Oggi abbiamo deciso di svolgere delle esercitazioni nei prossimi mesi. Si terranno nei Paesi confinanti con l’Ucraina per convalidare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti, determinati e credibili”, ha precisato Macron. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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