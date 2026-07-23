Con 7.099 tessere sottoscritte, si è chiusa la campagna abbonamenti dell’US Avellino per la stagione 202627. Il presidente ha fissato l’obiettivo di raggiungere 25mila abbonamenti per chiudere bene l’andata. La cifra rappresenta un calo rispetto all’anno precedente, ma conferma comunque il legame tra i tifosi e la squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Con 7.099 tessere sottoscritte si è conclusa la campagna abbonamenti dell’ U.S. Avellino per la stagione 202627. Un dato che conferma il forte legame tra la piazza e i colori biancoverdi, nonostante il fisiologico calo rispetto allo scorso anno. Le tessere sono infatti 41 in meno rispetto alle 7.140 della stagione precedente, quella vissuta sull’onda dell’entusiasmo per la promozione. Il dato definitivo è stato ufficializzato da Giovanni D’Agostino, amministratore unico dell’IDC e dirigente del club, presente ad Ascoli Piceno in occasione della presentazione del calendario del campionato. Un risultato accolto con soddisfazione dalla società, che considera la risposta della tifoseria un segnale importante alla vigilia di una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - D’Agostino fissa il traguardo: “Quota 25 per chiudere bene l’andata”

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