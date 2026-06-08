Treno per Orio in ritardo di un anno | Rfi fissa il traguardo fine lavori a dicembre 2027

Il treno diretto a Orio al Serio, previsto fin dal 2026, sarà pronto invece a dicembre 2027. Rfi ha annunciato che i lavori di costruzione del collegamento ferroviario tra Bergamo e l’aeroporto si concluderanno a fine 2027, un anno più tardi rispetto alle stime iniziali. La data di fine lavori è stata comunicata ufficialmente dall’azienda responsabile del progetto.

Milano. Rfi fissa un nuovo orizzonte temporale per il collegamento ferroviario tra Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio. Lunedì mattina, 8 giugno, durante la presentazione degli investimenti ferroviari in Lombardia, l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, ha confermato le difficoltà incontrate dal cantiere bergamasco, indicando nel dicembre 2027 la data pianificata per il completamento dei lavori. La nuova scadenza indicata dalla società pubblica del Gruppo Fs Italiane – che è stazione appaltante e responsabile della realizzazione delle opere – comporta uno slittamento di circa un anno rispetto al cronoprogramma originario, che prevedeva l’attivazione della linea entro dicembre 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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