Il Bournemouth ha fissato il prezzo per il trasferimento di Tyler Adams al Manchester United. La società inglese sta valutando l’offerta mentre il club di Old Trafford cerca un rinforzo per il centrocampo. Dopo le trattative fallite per altri giocatori, la dirigenza dei Red Devils si concentra ora su questa opzione. La trattativa si svolge senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle tempistiche.

Il Manchester United continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Dopo le difficoltà incontrate in diverse trattative, come quelle di Elliot Anderson o Mateus Fernandes, la dirigenza dei Red Devils sta valutando nuove soluzioni per consegnare a Michael Carrick un rinforzo in mediana. Tra i nomi monitorati c’è anche quello di Alex Scott, ma il Bournemouth continua a chiedere una cifra molto elevata. Per questo motivo il club inglese avrebbe iniziato a guardare con maggiore attenzione un altro giocatore delle Cherries: Tyler Adams. Lo United cambia strategia: Tyler Adams sale nelle gerarchie. Secondo indiscrezioni provenienti dall’inghilterra, gli osservatori dello United apprezzano molto il centrocampista statunitense, ritenuto un profilo ideale per intensità, capacità di recuperare i palloni ed intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Manchester United, Tyler Adams prende quota: il Bournemouth fissa il prezzo

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Temi più discussi: Analisi e pronostico del risultato della partita USA vs Bosnia ed Erzegovina (ore 7:00, 2 luglio), Mondiali 2026.; Tyler Adams emerge come la soluzione esplosiva a centrocampo del Manchester United amid le difficoltà di trasferimento.; Gli Stati Uniti affrontano la Bosnia nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, con orgoglio e credenziali in gioco; Il piano audace di Mourinho schiaccia le speranze del Manchester United di ingaggiare Aurelien Tchouameni.

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