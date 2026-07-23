A Brusaporto si è celebrato il 60° anniversario del ristorante tristellato «Da Vittorio». La festa ha riunito clienti, autorità e personaggi pubblici, con messaggi di apprezzamento rivolti ai proprietari. Il locale è stato fondato da Bruna Gritti e Cerea, e si distingue per uno stile che combina lavoro e famiglia. Durante l’evento sono stati condivisi ricordi e testimonianze legate alla storia del ristorante.

L’ANNIVERSARIO. Grande festa a Brusaporto per l’anniversario del ristorante tristellato nato dall’amore di Bruna Gritti e Cerea. I messaggi di apprezzamento di autorità, vip e campioni. «Il mondo è di chi sogna, osa e crea con il sorriso». Il ristorante tristellato Da Vittorio, aperto il 6 aprile 1966, ha festeggiato martedì sera il 60° anniversario, con un evento esclusivo che ha riunito un migliaio di ospiti nel quartier generale di Brusaporto. L’appuntamento ha regalato momenti di convivialità e di gioia, accompagnati anche dalla commozione, quando è stato mostrato un video che ha ripercorso in primis la storia d’amore fra Vittorio Cerea e Bruna Gritti (nominata nel maggio scorso Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Da Vittorio», uno stile unico da 60 anni: «Lavoro e famiglia sono i nostri pilastri»

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