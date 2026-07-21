A Obama dovetti dire una bugia sui cannoncini anche Leonardo DiCaprio ci dà soddisfazione Berlusconi arrivò a cena in elicottero odiava aglio e cipolla ma amava i nostri paccheri | la storia della famiglia Cerea di Da Vittorio
Nel 2017, Barack Obama ha consumato sette cannoncini di sfoglia durante un evento, fermandosi solo dopo aver detto una bugia per evitare di mangiarne un ottavo. Nel 2000, la Regina Elisabetta II ha richiesto tre porzioni di risotto alla milanese durante una visita a Milano. La famiglia Cerea di “Da Vittorio” ha preparato i piatti per queste occasioni. Un’altra visita ha visto un ospite arrivare in elicottero, nonostante l’odio per aglio e cipolla, apprezzando i paccheri.
I tre bis di risotto alla milanese chiesti dalla Regina Elisabetta II durante la sua visita a Milano nel 2000. I sette cannoncini di sfoglia divorati da Barack Obama nel 2017, interrotti soltanto da una pietosa bugia per evitarne l’ottavo. E poi le richieste di Leonardo DiCaprio, le serate in elicottero con Silvio Berlusconi e una storia familiare partita nel 1966 servendo pesce fresco a chi tentava di mangiare gli scampi con tutto il guscio. I fratelli Enrico (Chicco), Roberto (Bobo), Francesco e Rossella Cerea — guida del ristorante tre stelle Michelin “Da Vittorio” a Brusaporto insieme a mamma Bruna — ripercorrono la storia dell’insegna bergamasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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