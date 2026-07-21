A Obama dovetti dire una bugia sui cannoncini anche Leonardo DiCaprio ci dà soddisfazione Berlusconi arrivò a cena in elicottero odiava aglio e cipolla ma amava i nostri paccheri | la storia della famiglia Cerea di Da Vittorio

Notizia in breve

Nel 2017, Barack Obama ha consumato sette cannoncini di sfoglia durante un evento, fermandosi solo dopo aver detto una bugia per evitare di mangiarne un ottavo. Nel 2000, la Regina Elisabetta II ha richiesto tre porzioni di risotto alla milanese durante una visita a Milano. La famiglia Cerea di “Da Vittorio” ha preparato i piatti per queste occasioni. Un’altra visita ha visto un ospite arrivare in elicottero, nonostante l’odio per aglio e cipolla, apprezzando i paccheri.