L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato il pareggio contro il Bologna, affermando che la maglia e la stagione andavano onorate. Ha aggiunto che ora serve un po’ di vacanza. Inoltre, ha lodato le prestazioni di Diouf, sottolineando che ha mostrato chi è.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto nell’ultimo match di campionato contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato così il pareggio ottenuto nell’ultimo turno di Serie A. Le sue parole a Dazn. IL MATCH E L’ESULTANZA DELLA PANCHINA SUL 3-3 – « Andava onorata la maglia e ciò che di buono abbiamo fatto questa stagione. Merito dei ragazzi che hanno messo in campo la loro miglior versione, anche se non ne avevano tanta. Siamo contenti perché si sono messi a disposizione del gruppo e hanno cercato di fare del loro meglio, poi i ragazzi che sono entrati hanno dato energia, ci hanno creduto fino in fondo, hanno fatto vedere le loro qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Dazn: «Andava onorata la maglia e la stagione, ora ci serve un po’ di vacanza! Diouf ha fatto vedere chi è»

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