Dopo l'annuncio dell'addio di Dumfries, considerato in partenza per il Real Madrid, la squadra sta valutando alternative interne per rinforzare la fascia destra. Tra le opzioni in vista c’è il centrocampista francese Andy Diouf, che si distingue per versatilità e capacità di adattamento. La società sta analizzando le mosse possibili, mentre si discute anche di un nuovo allenatore, con Luis Enrique tra i nomi presi in considerazione. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni attese nelle prossime settimane.

di Lorenzo Vezzaro Con Dumfries promesso sposo del Real Madrid, i nerazzurri riflettono sulle soluzioni interne: fari puntati sul talento duttile di Andy Diouf. Il futuro della corsia laterale destra dell’ Inter è pronto a cambiare radicalmente volto. Con Denzel Dumfries ormai considerato un promesso sposo del Real Madrid, la dirigenza di viale della Liberazione si trova a dover ridisegnare le gerarchie per la prossima stagione. Se da un lato resta caldissimo il nome di Marco Palestra dell’ Atalanta — per il quale la Dea spara altissimo chiedendo quasi 50 milioni di euro —, dall’altro i nerazzurri si ritrovano a valutare attentamente le risorse già presenti in casa all’interno dello scacchiere di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rivoluzione a destra dopo l’addio di Dumfries: le mosse tra Palestra, Luis Enrique e la sorpresa Diouf

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asse caldo sulla corsia di destra: il sogno Palestra legato all’addio di DumfriesL’Atalanta ha stabilito tra 40 e 50 milioni di euro il valore di Marco Palestra, considerato un suo giocatore chiave.

L’Inter piomba su Dani Carvajal: colpo a parametro zero per blindare la fascia destra dopo l’addio di DumfriesL'Inter ha avviato trattative con il difensore spagnolo Dani Carvajal per ingaggiarlo a parametro zero, dopo che ha lasciato il suo precedente club.

Luis Enrique e la rivoluzione felice col PSG: la finale di Champions League è la consacrazione della sua grandezzaVedere Luis Enrique finalista di Champions League, alla guida di un Paris Saint-Germain senza Messi, Neymar e infine Mbappè, è già una vittoria. Un trionfo del merito,. calciomercato.com

Luis Enrique ha reso il Psg trionfale: la sua rivoluzione culturale alla base dei successiLuis Enrique è nella storia del calcio. In prima fila. È uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi. E non perché ha vinto due Champions di fila, più quella conquistata col Barcellona. Ma per come ... msn.com