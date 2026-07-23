Il Comune di Bologna non ha comunicato in anticipo alla Questura l’organizzazione della manifestazione tenutasi lunedì scorso in piazza. La protesta è degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con lancio di oggetti e danni alle infrastrutture. Nessun preavviso ufficiale è stato inviato prima dell’evento. La questura ha confermato l’assenza di comunicazioni formali da parte del Comune riguardo alla manifestazione.

Il Comune di Bologna, guidato dal piddino Matteo Lepore, non ha dato alcun preavviso per la manifestazione in piazza di lunedì scorso, poi sfociata in guerriglia urbana. Certo, il primo cittadino tiene a sottolineare come quei disordini non siano riconducibili alla sua piazza pacifica, ma a quella degli antagonisti riunitisi a pochi metri di distanza (per chi conosce il centro di Bologna, piazza Nettuno e piazza Roosevelt sono praticamente adiacenti). Il punto, però, è un altro: tutto è partito proprio dal suo appello a correre a manifestare. Ma soprattutto, senza avvertire la Questura come prescriverebbe la legge. Per orientarsi, quindi, occorre fare un passo indietro e ripercorrere i giorni prima della manifestazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Lepore nessun preavviso alla Questura. E poi la piazza è scoppiata

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