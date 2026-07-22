La Questura non è stata informata in anticipo dell’arrivo dei manifestanti lunedì a Bologna, secondo quanto si apprende. La protesta si è conclusa con scontri tra partecipanti e forze dell’ordine, ma non era stato presentato alcun preavviso ufficiale. Nessuna comunicazione formale è stata ricevuta prima dell’evento, che si è svolto senza autorizzazioni ufficiali.

Non sarebbe stato presentato, secondo quanto si apprende, al cun formale preavviso in questura per la manifestazione di lunedì a Bologna, culminata con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Il presidio, lanciato dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un’operazione di polizia, era stato promosso dal sindaco Matteo Lepore. Notizia che provoca la reazione tra l’ironico e l’indignato di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Ma il sindaco di Bologna ci è o ci fa?”, dice in un video pubblicato sui social, tornando sulle polemiche relative al presidio convocato dal Comune dopo la morte di Fakir Abdelrahim e sulle modalità con cui è stata gestita la comunicazione alla Questura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Fakir, la Questura non era stata avvisata della manifestazione: bufera su Lepore

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Bologna, tensioni tra polizia e manifestanti al corteo per Fakir

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