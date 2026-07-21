Il sindaco di Bologna ha convocato una manifestazione pubblica il giorno dopo l’evento, senza attendere il primo fine settimana disponibile. La decisione è stata presa subito dopo l’incidente avvenuto in città, seguendo un modello simile a quello adottato in altre città dell’Emilia. La piazza è stata chiamata per esprimere una posizione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento o sui partecipanti.

Roma, 21 lug – Bologna come Reggio Emilia. Matteo Lepore come Marco Massari. Ma Bologna, nell’Emilia rossa, “è più” di Reggio e allora il signor sindaco non aspetta neppure il primo fine settimana utile: chiama immediatamente la piazza, il giorno dopo. In un assolato lunedì di luglio, i professionisti della mobilitazione a gettone hanno risposto in massa: antifascisti, centri sociali, immigrati. Tutti insieme, pasionariamente, per protestare contro la morte del marocchino Abderrahim Fakir. Una protesta convocata prima ancora di qualsiasi accertamento, perché, qualunque cosa possa stabilire la magistratura e qualunque interpretazione possa essere data all’episodio, l’importante è scendere subito in piazza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Bologna e la piazza chiamata da Lepore: il sindaco soffia sul fuoco della vendetta

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