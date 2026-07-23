Da Hortus per un’estate tra gusto e storia nel suggestivo dehors

Da ecodibergamo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’area esterna dell’Hotel Santo Spirito di Bergamo apre per l’estate, offrendo un dehors dedicato a gusti e storia. L’installazione permette di scoprire la città attraverso un allestimento che unisce elementi storici e gastronomici, creando un ambiente suggestivo e accogliente. La struttura rimarrà accessibile fino alla fine della stagione calda, offrendo un’esperienza all’aperto nel cuore della città.

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Tra le mura dell’Hotel Santo Spirito di Bergamo, c’è un luogo che riesce a raccontare la città attraverso la sua storia, i suoi sapori e la sua accoglienza. «Hortus» non è soltanto un ristorante con american bar, ma un punto d’incontro tra passato e presente, ospitato negli spazi di un antico monastero trecentesco riportato al suo splendore originario. A conquistare al primo sguardo è soprattutto il chiostro, gioiello architettonico che durante la bella stagione diventa il fulcro della proposta del locale. Qui aperitivi, cene e momenti di relax si trasformano in un’esperienza imperdibile. «Puntiamo molto sugli spazi esterni e sul chiostro, che rappresenta uno degli elementi più distintivi di “Hortus”», racconta il titolare Dario Perico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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