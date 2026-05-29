Al Chiostro Restaurant ha riaperto il suo dehors estivo nel centro di Bergamo. L’area esterna permette di mangiare in un ambiente all’aperto, ideale in tutte le ore del giorno. Il locale offre un menu che varia tra piatti semplici e curati per il pranzo e proposte più raffinate per la cena. La cucina propone sapori di terra e di mare, creando un’atmosfera intima e versatile per diverse occasioni.

Articolo. Nel cuore di Bergamo, un posto intimo da frequentare in tutti i momenti della giornata: dal business lunch con piatti semplici ma curati alla cena romantica con proposte più ricercate, tra profumi di terra e di mare. Nel cuore di Bergamo, «Al Chiostro Restaurant» si prepara ad accogliere la bella stagione con la riapertura del dehors, uno spazio che nei mesi più caldi diventa il naturale prolungamento del locale. Un ambiente raccolto e piacevole, ideale sia per una pausa pranzo tranquilla sia per una cena all’aperto, immersi nell’atmosfera elegante ma informale che da sempre caratterizza il ristorante, che si affaccia in uno dei chiostri più belli e romantici della nostra città (Passaggio dei Canonici Lateranensi, 19). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Al Chiostro Restaurant», riapre il suggestivo dehors estivo

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